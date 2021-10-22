Кандидата в депутати по 197 округу в Черкасах залишили в СІЗО

Печерський районний суд Києва відмовився звільняти із СІЗО ветерана АТО і кандидата в народні депутати по 197 округу Дмитра Кухарчука . Суддя задовольнив клопотання слідчого про необхідність продовження арешту до 20 грудня 2021 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацкорпусу.

"Сьогодні мало бути єдине рішення суду, а саме - відмова у задоволенні клопотання слідчого. Тому що за законом слідчий має викласти обставини, які вказують на те, що мій підзахисний може перешкоджати завершенню досудового слідства. Але річ у тому, що слідству вже нічого не може перешкоджати, бо воно завершене і про це оголошено. Тому юридичного нормативного обґрунтування у задоволенні клопотання немає", - наголосив Вербінець.

Адвокат Кухарчука Едуард Вербінець назвав таке рішення незаконним і необ’єктивним, та пообіцяв оскаржити його в апеляційному суді.

Як відомо, кримінальну справу проти Дмитра Кухарчука та Олега Довбиша порушили після акції протесту під Офісом президента. Зокрема, Кухарчука звинувачують у тому, що він, нібито, завдав удар рукою "по невизначеній частині тіла правоохоронця", який в результаті отримав хімічні опіки очей.

Як повідомлялось, 22 серпня група ветеранів "Азову" намагалася пройти на ветеранський форум у Києві, щоб поставити питання Зеленському, однак поліція їх не пропустила, а організатори відмовили у реєстрації.