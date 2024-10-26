Кандидат в вице-президенты США сделал новое заявление о войне в Украине

По его словам, администрация кандидата в президенты Дональда Трампа будет добиваться прекращения войны в Украине, и предупредил, что чем дольше будет продолжаться конфликт, "тем хуже он рискует стать ядерной войной".

"Что в лучших интересах Америки, и я считаю, что в лучших интересах Украины и России это прекращение убийств", - сказал он.

Вэнс считает, что руководство Трампа поможет содействовать мирному урегулированию.

"Мы не должны любить Россию, мы не должны соглашаться с их вторжением, но мы должны собрать их вместе и приобщиться к настоящей дипломатии", - отметил политик.

Также Вэнс высказался и относительно того, придется ли Украине уступить часть захваченных Россией территорий.

"Я честно считаю, что украинцам придется самим принять это решение", - сказал Вэнс.