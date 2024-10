Кандидат от республиканцев. Что известно о Дональде Трампе и что он говорил об Украине

Содержание:

Дональд Трамп: кто он

Дональд Джон Трамп – 78-летний политик и миллиардер, построивший семейную бизнес-империю.

Родился в Нью-Йорке. В школе имел проблемы с поведением, поэтому по решению родителей продолжил обучение в специализированной военной академии. Там он успешно выступал в спортивных соревнованиях, был отмечен за организацию различных событий. Затем Трамп поступил в Фордгамский университет и в Уортонскую школу бизнеса, где получил степень бакалавра по экономике.

После завершения учебы работал в компании отца, которая занималась строительством недорогого жилья в Бруклине и Квинсе и была успешна на тот момент. Дональду Трампу удалось масштабировать семейный бизнес, и уже в 1988 году он заработал первый миллиард долларов, а впоследствии даже лицензировал собственное имя.

В международный конгломерат недвижимости TheTrump Organization на сегодня входят элитные апартаменты на Манхэттене Trump Tower, небоскреб Trump World Tower, отель "Лас-Вегас", отель и башня Chicago, отель и башня казино Trump Entertainment Resorts, площадки для гольфа, пляжные клубы и курорты.

Фото: Трамп построил карьеру в сфере недвижимости (Getty Images)

Дональд Трамп стал широко известен американцам благодаря реалити-шоу "Кандидат". В течение 14 сезонов он оценивал начинающих предпринимателей, которые соревновались за годовалый начальный контракт на 250 тыс. долларов с The Trump Organization.

Также он снялся в эпизодических ролях в фильмах "Один дома 2", "Принц из Беверли Хиллз", "Няня", "Любовь с сообщением", в сериале "Секс и город".

В 2021 году стал владельцем медиакомпании Trump Media & Technology Group, выпустившей платформу Truth Social – вэб-портал и мобильное приложение, позиционируемое как аналог соцсетям Х и Facebook.

Президент с двумя импичментами

В 2015 году Дональд Трамп пошел в большую политику, став кандидатом в президенты США от Республиканской партии с лозунгом "Make America great again" (с англ. "Сделаем Америку снова великой").

Его оппоненткой была Хиллари Клинтон. Предвыборные прогнозы предрекали победу демократке Клинтон. В ходе голосования она получила на 3 млн голосов больше, однако из-за особенностей избирательной системы США Трамп победил, одержав больше поддержки в ключевых штатах.

Президентство Дональда Трампа запомнилось жесткой политикой в отношении мигрантов и решением о строительстве стены на границе с Мексикой, отменой реформы здравоохранения Обамы, крупнейшим за 30 лет сокращением налогов. Он ограничил торговлю с Китаем, перенес посольство США в Израиле в Иерусалим, был первым за 25 лет американским президентом, встретившимся с лидером Северной Кореи.

К тому же Трамп стал первым в истории главой Белого дома с двумя импичментами, хотя его отстранение от должности не произошло.

Первая попытка объявления импичмента была связана с Украиной. По данным обвинения, в 2019 году Дональд Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, пытаясь склонить украинскую власть расследовать причастность к коррупционным схемам сына Джо Байдена Хантера, в обмен на финансовую и военную помощь. Таким образом Трамп пытался устранить своего главного оппонента на выборах 2020.

Фото: Дональд Трамп был 45-м президентом США (Getty Images)

Второй раз импичмент Трампу объявили после президентских выборов 2020, на которых он проиграл Байдену. За неделю до завершения полномочий Трампа обвинили в призыве к мятежу, когда тот подстрекал своих сторонников к штурму Капитолия.

В отношении деятельности Трампа также были открыты уголовные производства. По 4 делам ему было предъявлено 80 обвинений. Среди них вмешательство в выборы, завладение секретными документами Белого дома, фальсификация бизнес-документов, чтобы скрыть выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс "за молчание" о предоставлении интимных услуг.

Трамп на выборах-2024

Дональд Трамп еще в 2022 году объявил о намерении участвовать в выборах 47-го президента США. Республиканская партия официально утвердила его кандидатуру в августе 2024.

Предвыборная программа Трампа "Agenda 47" включает в частности:

более строгие правила для заведений образования (предоставление полномочий родителям и местным школьным советам нанимать и увольнять директоров и учителей);

жесткую иммиграционную политику (отмена льгот, права на гражданство по рождению для нелегальных мигрантов, запрет принимать беженцев);

отмена климатических норм (выход из Парижского климатического соглашения по ограничению выбросов), увеличение добычи нефти, газа и угля;

введение универсальных тарифов на иностранные товары, и 100% пошлины на товары из стран, не использующих американский доллар в международной торговле;

постепенное прекращение всего импорта товаров первой необходимости из Китая, прекращение инвестирования американскими компаниями в Китае;

снижение налогов для населения и отмена налогов на чаевые для работников ресторанного бизнеса;

введение смертной казни для наркоторговцев, наркокартелей и торговцев людьми.

Еще до старта президентской кампании 2024 состоялись дебаты Дональда Трампа с Джо Байденом как потенциальных кандидатов на выборы от Республиканской и Демократической партий. Их итоги западные эксперты и СМИ назвали более успешными для Трампа.

Вскоре действующий президент США Джо Байден объявил, что не будет участвовать в выборах 5 ноября, и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис от демократов.

Фото: дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис (Getty Images)

Следующие дебаты Трамп провел уже с Харрис, и их результаты оказались не в его пользу. По данным соцопроса CNN, 63% зрителей дебатов отдали победу Камале Харрис, и лишь 37% считали более успешным выступление Дональда Трампа.

Рейтинги поддержки кандидатов на конец сентября 2024 свидетельствуют, что кандидат от республиканцев отстает от оппонентки на несколько процентных пунктов. В ключевых штатах именно Харрис имеет преимущество.

Что Дональд Трамп говорил о войне в Украине

Бывший президент США известен своим противоречивым отношением к войне в Украине.

Трамп резко критиковал президента Украины, обвинив его в нежелании идти на соглашение с Россией. По его словам, украинский лидер "отказался заключить соглашение", которое могло бы предотвратить разрушение страны.

"Этих городов больше нет, а мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказался заключить соглашение. Не было такого соглашения, которое не было бы лучше нынешней ситуации. Украина разрушена и не подлежит восстановлению", – заявил Трамп.

Он также обвинял действующую администрацию Белого дома за увеличение военной помощи Украине. По его мнению, эта помощь должна предоставляться в кредит, а не в виде "подарка".

"Каждый раз, когда Зеленский приезжает в нашу страну, он едет с 60 миллиардами долларов. Он, вероятно, самый крупный торговец на Земле", – говорил Трамп.

Кандидат от республиканцев подчеркивал, что в случае его избрания президентом он "выведет Америку из войны" и быстро закончит конфликт телефонными звонками к президентам РФ и Украины: "Я буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, позвоню по телефону двум людям: Путину и Зеленском. Мы заключим соглашение в течение 24 часов".

Одним из способов для завершения войны Трамп считает снижение цен на энергоносители вдвое или более в течение года после вступления в должность: "Путин не сможет воевать с нефтью по 40 долларов".

Ранее Трамп неоднократно отмечал, что имеет "хорошие отношения" с кремлевским лидером. По словам американского политика, он "очень хорошо ладил" с Владимиром Путиным и "много с ним разговаривал", когда был президентом.

Фото: Владимир Зеленский представил Дональду Трампу План победы (Getty Images)

В то же время после недавней встречи с Владимиром Зеленским в США, которая до последнего была под вопросом, Дональд Трамп сказал, что имеет "прекрасные отношения" с президентом Украины и хочет посетить нашу страну, но не уточнил, когда это может произойти.

Из его уст звучали фразы о том, что "Украина проходит через ад" и это "ужасная ситуация".

Также Дональд Трамп отметил необходимость "справедливого соглашения для всех" и добавил, что многое узнал на переговорах с украинским лидером, где ему представили План победы.

При подготовке использовались: публикации Forbes, CNN, The Guardian, The Washington Post, The Hill, информация из Wikipedia.