Кандидат в президенты Румынии хочет запретить транзит через страну украинского зерна

Понта заявил, что желает прекратить экспорт украинского зерна через черноморские порты Румынии, чтобы "защитить местных фермеров".

Кроме того, он пообещал "защитить" соседнюю страну Молдову - в случае, если на нее нападет страна-агрессор Россия.

Как отмечает агенство, за три года после полномасштабного военного вторжения РФ в Украину Румыния помогла экспортировать около 29 млн тонн украинского зерна через свой черноморский порт Констанца, став "главным альтернативным маршрутом" экспорта для Украины.

"В последние годы проводили политику предоставления преимущества украинскому зерну в плане доступа к портовым мощностям в ущерб румынскому зерну, и румынские фермеры сильно пострадали от этого", - сказал Понта.

В то же время он заявил, что поддержит другие меры, которые уже применяются властями Румынии для поддержки Украины, включая транзит оружия и обучение украинских пилотов.