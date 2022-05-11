RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кандидат на посаду посла США в Україні планує якомога швидше повернути посольство до Києва

Фото: кандидат на посаду посла США в Україні Бріджит Брінк (sk usembassy gov)
Автор: Артур Родивилов

Кандидат на посаду посла США в Україні Бріджит Брінк виступила перед Сенатом. Вона вважає, що її очікує колосальна робота на новій посаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію слухань комітету Сенату США.

Вона пообіцяла докласти максимум зусиль для повернення до Києва посольства США.

"Не знаю точно, як скоро ми зможемо повернутися в цей процес, але я знаю, що ми постараємося зробити це якомога швидше. І, звичайно, це моя надія і план - у разі затвердження отримати можливість почати свою місію безпосередньо в Києві", - зазначила дипломат.

Вона уточнила, що в ситуації, що склалася, потрібно враховувати умови безпеки.

"У мене високий рівень довіри до наших експертів в області безпеки, в тому числі працюють на місцях, які дають нам поради, щоб ми могли просувати наші стратегічні інтереси. Це означає бути присутнім і працювати з українською владою, іншими посольствами, а також координувати роботу з Вашингтоном з Києва", - додала Брінк.

Вона пообіцяла працювати разом з Конгресом, щоб допомогти Україні домогтися успіху на полі бою і за столом переговорів, а також забезпечити, щоб Росія зазнала стратегічної поразки в спробах запанувати над Україною.

Посол висловила готовність працювати з Конгресом над забезпеченням подальшої гуманітарної та економічної підтримки України, а також притягненням до відповідальності винних у військових злочинах в Україні.

Нагадаємо, 8 травня 2022 року, Сполучені Штати Америки(США) повернули своїх дипломатів до посольства в Києві. Посольство на Сікорського, 4 має відкритися після майже тримісячної евакуації до Польщі.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом президент США Джо Байден повинен призначити посла в Україні. Ним стане досвідчений дипломат Бріджит Брінк, яка до цього очолювала дипломатичне представництво в Словаччині.

Посада посла американського посла в Україні залишається вакантною з травня 2019 року після того, як до Вашингтона була відкликана Марі Йованович.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки