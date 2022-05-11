Кандидат на посаду посла США в Україні планує якомога швидше повернути посольство до Києва

Вона пообіцяла докласти максимум зусиль для повернення до Києва посольства США.

"Не знаю точно, як скоро ми зможемо повернутися в цей процес, але я знаю, що ми постараємося зробити це якомога швидше. І, звичайно, це моя надія і план - у разі затвердження отримати можливість почати свою місію безпосередньо в Києві", - зазначила дипломат.

Вона уточнила, що в ситуації, що склалася, потрібно враховувати умови безпеки.

"У мене високий рівень довіри до наших експертів в області безпеки, в тому числі працюють на місцях, які дають нам поради, щоб ми могли просувати наші стратегічні інтереси. Це означає бути присутнім і працювати з українською владою, іншими посольствами, а також координувати роботу з Вашингтоном з Києва", - додала Брінк.

Вона пообіцяла працювати разом з Конгресом, щоб допомогти Україні домогтися успіху на полі бою і за столом переговорів, а також забезпечити, щоб Росія зазнала стратегічної поразки в спробах запанувати над Україною.

Посол висловила готовність працювати з Конгресом над забезпеченням подальшої гуманітарної та економічної підтримки України, а також притягненням до відповідальності винних у військових злочинах в Україні.