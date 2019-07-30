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Кандидат на посаду голови Одеської ОДА Болдін заявив про поширення фейків про нього


Болдін заявив, що ЗМІ поширили про нього "масу бруду"

Кандидат на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) Максим Болдін заявляє про інформаційну атаку і поширення фейків про нього. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Зокрема, за його словами, за останні кілька днів десятки ЗМІ поширили про нього "купу бруду".

"Наприклад, що я безпосередньо брав участь у багатьох схемах розкрадання міського майна та коштів міського бюджету", - написав Болдін.

При цьому він зіронізував, що як чесна людина тепер обов'язково звернеться в правоохоронні органи, щоб вони відкрили за фактом цих публікацій кримінальні справи.

На думку юриста, сформована ситуація – це результат відсутності регулювання у сфері ЗМІ. Більшість існуючих законів спрямовані на захист свободи слова, журналістів і ЗМІ. А питання відповідальності за недостовірні публікації врегульовано вкрай слабо, вважає він.

"Знайомі з одного рекламного агентства вже з'ясували, що на першу хвилю бруду замовники витратили близько 10000 доларів. І найближчим часом буде друга хвиля на таку ж суму. Тобто зіпсувати репутацію людини коштує всього 20 000 доларів. І зупинити це можна тільки одним способом - заплатити всім сайтам в три-п'ять разів більше грошей, щоб вони не брали негатив. Ну тобто витратити десь 60-100 тисяч. Звичайно, робити цього я не буду. Тому якщо ви десь побачите, що я їв дітей, викрав транш МВФ і хрестив дітей Путіна, не дивуйтесь", - заявив Болдін.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський на своєму Facebook опублікував список з п'яти кандидатів на посаду голови Одеської обласної адміністрації, щоб дізнатися, що українці думають про них.

Це, зокрема, керівник громадської спілки "Українська асоціація вторинних металів і ресурсів" Андрій Андрейчиков, активістка і волонтер Тетяна Петракевич, депутат Одеської міськради Ольга Квасницька, підприємець Максим Куций і голова Вищої ревізійної комісії адвокатури Максим Болдін.

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