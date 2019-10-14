Кандидат на пост глави дипломатії ЄС підтвердив незмінність санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в Люксембурзі зустрівся з кандидатом на посаду високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем. Про це йдеться на сайт МЗС України.

На полях засідання Ради Європейського союзу Боррель підтвердив незмінність підходів ЄС щодо застосування санкцій стосовно Росії з метою повного виконання мінських домовленостей, а також відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

У свою чергу Пристайко зазначив необхідність подальшого активного залучення ЄС до процесу стабілізації ситуації на Донбасі та поінформував про підготовку до саміту в "нормандському форматі" на рівні глав держав та урядів.

Він також подякував Борреля за чітку позицію стосовно російської агресії проти України і відновлення територіальної цілісності України, які були висловлені кандидатом на посаду високого представника ЄС 7 жовтня в Комітеті Європейського парламенту з закордонних справ під час парламентських слухань.

Крім того, сторони окремо обговорили актуальні питання двосторонніх відносин Україна-ЄС та пріоритети ключових реформ в Україні.

РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський закликав міжнародне співтовариство зберегти санкції проти Росії. Зеленський заявив, що санкції - це ті самі жорсткі податки необхідні для світового порядку.