ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кандидат Петров заявив про створення правої партії

Новини » Вибори 2019    12.04.2019 - 15:47
Кандидат Петров заявив про створення правої партії
Фото: Володимир Петров (facebook.com.greatlumpen)

Володимир Петров має намір йти на парламентські вибори

Кандидат у президенти України на виборах 2019 року Володимир Петров оголосив про створення правої партії, а також про намір йти на парламентські вибори 2019, які заплановані на 27 жовтня. Про це Петров заявив на своїй сторінці в Facebook.

"Політична Україна 20 років розпливається в невиразних ідеологіях, нечітких рамках партій і блоків, які ніколи не могли сформувати чітку політичну позицію не тільки країни, а свою власну, намагаючись всидіти на всіх стільцях відразу. Моє завдання створити партію з чіткою, виразною ідеологією, зрозумілими завданнями, цілями і важливим для кожного громадянина надзавданням. Партію, яка відстоюватиме інтереси держави і кожної людини, який приймає себе як громадянина держави, а не як критика політичних процесів. Наука, технологія, культура: впевнений рух у світовий економічний та геополітичний дискурс", - написав він.

Петров звинуватив українську владу в поверненні до лівої диктатури. За його словами, тільки класична права партія може зупинити деструктивний процес, а також запустити "правильний і прогресивний".

"Партія буде створюватися за всіма правилами і законами, ніяких покупок і перейменувань існуючих брендів, максимально відкритий і прозорий процес партійного будівництва. Президентська кампанія показала ефективність наших з вами особистих зустрічей, знайомства та спілкування. Я знову поїду по містах, щоб з вами зустрічатися, спілкуватися, просити у вас допомоги у зборі підписів, збирати ці підписи разом з вами і разом з вами будувати нову, сильну, праву партію", - заявив Петров.

Рада повернеться до розгляду "мовного закону" після виборів
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Порошенко Зеленський Володимир Петроввыборы
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся