Кандидат в канцлери від партії Меркель виступив за запуск "Північного потоку-2"

Кандидат в канцлери Німеччини від правлячого блоку ХДС/ХСС Армін Лашет виступив за запуск російського газопроводу "Північний потік-2". Лашет є представником партії чинного канцлера Ангели Меркель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецькі видання Der Tagesspiegel, Merkur та Zeit.
Сьогодні кандидати в канцлери Німеччини зійшлися в останніх дебатах перед парламентськими виборами. В ході бліц-опитування в Лашета запитали, чи запустить він російський "Північний потік-2", якщо стане канцлером.
"Так", - відповів представник партії Меркель.
Водночас кандидат від ліберальної "Вільної демократичної партії" Крістіан Лінднер виступив проти інтеграції України в ЄС та НАТО.
Вибори до німецького парламенту відбудуться вже у неділю, 26 вересня.
Нагадаємо, в українському "Нафтогазі" побоюються, що Росія після запуску "Північного потоку-2" може відмовитися від постачання газу через Україну.