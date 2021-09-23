Кандидат в канцлери від партії Меркель виступив за запуск "Північного потоку-2"

Сьогодні кандидати в канцлери Німеччини зійшлися в останніх дебатах перед парламентськими виборами. В ході бліц-опитування в Лашета запитали, чи запустить він російський "Північний потік-2", якщо стане канцлером.

"Так", - відповів представник партії Меркель.

Водночас кандидат від ліберальної "Вільної демократичної партії" Крістіан Лінднер виступив проти інтеграції України в ЄС та НАТО.

Вибори до німецького парламенту відбудуться вже у неділю, 26 вересня.