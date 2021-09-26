Кандидат у канцлери від партії Меркель порушив таємницю голосування, - Spiegel

Перед тим, як кинути в урну, кандидат в канцлери склав свій бюлетень так, щоб його позначки були чітко видно на камерах фотографів.

"Лашет порушив законні вимоги про таємницю голосування, один з основних принципів голосування в Німеччині. Основний закон передбачає, що члени Бундестагу Німеччини обираються "таємним голосуванням", - зазначають журналісти.

Видання пише, що Лашет міг розповісти про те, за кого голосував до або після того, як вийшов з виборчої дільниці. При цьому показати фотографам свій бюлетень він не мав права, і його голос не повинен бути врахований.