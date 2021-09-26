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Кандидат у канцлери від партії Меркель порушив таємницю голосування, - Spiegel

Автор: Инна Собора

Кандидат у канцлери Німеччини від правлячого блоку ХДС/ХСС Армін Лашет проголосував на виборах до Бундестагу. Однак він порушив "таємницю голосування", коли відпраляв свій бюлетень в урну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Перед тим, як кинути в урну, кандидат в канцлери склав свій бюлетень так, щоб його позначки були чітко видно на камерах фотографів.

"Лашет порушив законні вимоги про таємницю голосування, один з основних принципів голосування в Німеччині. Основний закон передбачає, що члени Бундестагу Німеччини обираються "таємним голосуванням", - зазначають журналісти.

Видання пише, що Лашет міг розповісти про те, за кого голосував до або після того, як вийшов з виборчої дільниці. При цьому показати фотографам свій бюлетень він не мав права, і його голос не повинен бути врахований.

Нагадаємо, сьогодні в Німеччині проходять вибори в Бундестаг, в яких вперше за 16 років не бере участі Ангела Меркель.

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Выбори в Німеччині