Кандидатка на посаду в Нацраді постане перед судом за підроблений диплом

Харківська місцева прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо колишньої радниці ексглави Харківської ОДА, яка на конкурс члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення надала комісії підроблений диплом про вищу освіту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

За інформацією слідства, під час проходження конкурсу на посаду члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення жінка надала конкурсній комісії диплом про здобуття вищої освіти.

"Підозрювана не пройшла спецперевірку, оскільки виявилося, що диплом підроблений, про що Національною радою повідомлено правоохоронним органам", - зазначено в повідомленні.

Імені колишньої чиновниці у прокуратурі не називають. Проте місцеві харківські видання, зокрема і Kharkiv Today, зазначають, що йдеться про Марію Андреас - вона була радницею ексголови ОДА Юлії Світличної з гуманітарних питань та зв'язків з громадськістю на громадських засадах.

Зазначається, що підозру Андреас вручили ще у листопаді 2019 року.

Справу щодо ексрадника відкрили за ч. 4 ст. 358 (використання свідомо підробленого документа) Кримінального кодексу. Їй загрожує штраф, або арешт до 6 місяців або ув’язнення до 2 років.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року Комітет парламенту з питань гуманітарної та інформаційної політики оголосив відбір кандидатур на заміщення трьох вакантних посад членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.