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Каналы телемарафона получат господдержку, но она не возместит расходы, - Ткаченко

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Украина, Среда 22 марта 2023 09:29
Каналы телемарафона получат господдержку, но она не возместит расходы, - Ткаченко Фото: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Наталия Гурковская

Шесть каналов, работающих в телемарафоне "Единые новости", в ближайшее время получают поддержку от государства. Это будет бюджетное финансирование.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Определенная поддержка в ближайшее время будет. Вы это увидите в публичном пространстве... Но даже эти средства не покроют каналам затраты на производство новостей и содержание редакций", - сказал министр, добавив, что каналы будут и дальше работать в "минус".

По словам Ткаченко, редакции сами решают, кого приглашать в эфир, никаких нежелательных тем и стоп-писем в марафоне нет. Кроме того, как пояснил министр, вряд ли новые каналы появятся в марафоне.

"Сейчас уже сложно что-то видоизменять. Это же конструкция, которая сложилась за время войны, это шесть сменяющих друг друга каналов. Добавление одного или другого приводит к полному изменению всего характера этих шести каналов", - пояснил министр.

По его информации, рейтинг марафона держится примерно на 13-15% постоянных просмотров. "Мы не можем говорить о том, что его (марафон, - ред.) перестают смотреть. Но в целом просмотр телевидения падает", - добавил Ткаченко, уточнив, что он не видит усталости украинцев от телемарафона.

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Александр Ткаченко
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