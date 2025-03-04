В канадской провинции Онтарио пригрозили выключить свет США из-за новых пошлин

Форд обещает ввести 25% надбавку на электроэнергию, которую Онтарио поставляет в США, если пошлины останутся в силе.

"Мы не будем колебаться и можем вообще просто выключить им свет. Мы должны сделать так, чтобы Америка почувствовала эту боль", - предупредил премьер Онтарио на брифинге во вторник, 4 марта.

Глава правительства Онтарио добавил, что эти меры в основном ударят по штатам, которые поддерживают президента США Дональда Трампа, которого он раскритиковал за развязывание торговой войны с Канадой.

Также канадская провинция запретила американским компаниям участвовать в местных тендерах и разорвала соглашение со Starlink о предоставлении высокоскоростного интернета.

"Мы разрываем контракт Онтарио со Starlink. Он отменен. Его больше нет", - заявил Форд.

По данным пресс-релиза правительства Онтарио, с ноября 2024 года, компания SpaceX Илона Маска предоставляла спутниковый интернет Starlink примерно 15 000 домам и предприятиям в провинции.

В дополнение к тому контрольный совет по продаже алкоголя в Онтарио, который считается крупнейшим покупателем алкогольной продукции в мире, также изымает американские товары со своих полок, сообщил Форд.

Торговая война

Напомним, что новые 25% пошлины президента США Дональда Трампа на товары из Мексики и Канады вступили в силу 4 марта.

В этот же день премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что своими новыми тарифами США начали торговую войну против его страны. В ответ Канада вводит 25% пошлины на американские товары на сумму 155 миллиардов долларов.