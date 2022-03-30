Канадська золотодобувна компанія Kinross продає свої рудники в Росії

Канадська корпорація Kinross Gold розробляє перехідний план з продажу своїх російських активів. Kinross отримала ряд пропозицій веде ексклюзивні переговори з гірничодобувною компанією про продаж 100% своїх активів в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Kinross.
Як наголошується в повідомленні, будь-яке таке відчуження або зміна контролю вимагає схвалення уряду Росії.
Поточна діяльність Kinross на території буде фінансуватися за рахунок ресурсів, вже наявних в країні, без додаткових інвестицій з боку материнської компанії, заявили в компанії.
Kinross - велика канадська золотодобувна компанія з рудниками і проектами в США, Бразилії, Росії, Мавританії, Чилі, Гані і Канаді.
На території Росії біля родовища Купол і Двойное на Чукотці, родовище Чульбаткан в Хабаровському краї. У Kinross в Росії більше 2 тисяч співробітників.
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