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Канадська золотодобувна компанія Kinross продає свої рудники в Росії

Фото: Канадська Kinross продає свої рудники в Росії (kinross.com)
Автор: Олександр Білоус

Канадська корпорація Kinross Gold розробляє перехідний план з продажу своїх російських активів. Kinross отримала ряд пропозицій веде ексклюзивні переговори з гірничодобувною компанією про продаж 100% своїх активів в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Kinross.

Як наголошується в повідомленні, будь-яке таке відчуження або зміна контролю вимагає схвалення уряду Росії.

Поточна діяльність Kinross на території буде фінансуватися за рахунок ресурсів, вже наявних в країні, без додаткових інвестицій з боку материнської компанії, заявили в компанії.

Kinross - велика канадська золотодобувна компанія з рудниками і проектами в США, Бразилії, Росії, Мавританії, Чилі, Гані і Канаді.

На території Росії біля родовища Купол і Двойное на Чукотці, родовище Чульбаткан в Хабаровському краї. У Kinross в Росії більше 2 тисяч співробітників.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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