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В Канаде изучение Голодомора включили в школьную программу

Фото: Канада включила изучение Голодомора в школьную программу (flickr.com/ciska_van_geer)
Автор: Константин Широкун

В канадской провинции Онтарио изучение Голодомора включили в обязательную школьную программу для учеников 10-го класса.

Об этом заявил министр образования Онтарио Стивен Лечче, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.

"Рост экстремизма, в том числе коммунизма и марксизма – это прямая угроза нашей демократии, социальным связям и ценностям канадцев. Я решительно настроен улучшить образование по отношению к нашим общим ценностям, в частности сделав обязательным в курсе истории Канады для 10 класса изучение ужасов преследования украинцев во время Голодомора", – отметил министр образования.

Лечче также сообщил, что введенный курс будет способствовать защите основополагающих канадских ценностей свободы и демократии в противовес коммунистическому экстремизму.

В ходе выступления он также объявил о выделении 300 тысяч долларов Канадско-украинскому фонду для продолжения Национального тура по повышению осведомленности о Голодоморе, в частности деятельности его основного компонента – передвижного класса по изучению Голодомора.

Передвижной класс являет собой специально обустроенный автобус с интерактивным оборудованием, который ездит по Канаде с целью донесения правды о трагических событиях 1932-1933 годах в Украине. Лекции в нем уже прослушали более 70 тысяч человек по всей Канаде, среди них преимущественно учащиеся из более 500 канадских школ.

Голодомор в Украине

Голодомор 1932-1933 годов считается одним из самых трагических событий в украинской истории. Массовый голод привел к миллионным жертвам. Историки отмечают, что в результате Голодомора погибли около 7 млн человек.

Верховная рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. После начала полномасштабной войны этот процесс активизировался. Ряд европейских стран принял соответствующее решение, как и более 30 штатов в США.

Больше о Голодоморе в Украине можно прочитать в материале "Месть за свободу. В Украине чтят память жертв Голодомора".

 

 

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