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В Канаде бушуют масштабные лесные пожары: погиб пилот вертолета, который гасил возгорание

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Канада, Пятница 21 июля 2023 06:55
В Канаде бушуют масштабные лесные пожары: погиб пилот вертолета, который гасил возгорание Фото: погиб пилот вертолета, тушивший лесной пожар в Канаде (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В канадской провинции Альберта во время тушения лесного пожара погиб пилот вертолета. К месту крушения направляются следователи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По всей Канаде горит почти 900 пожаров, в том числе 553 из них считаются "вышедшими из-под контроля". По словам официальных лиц, 41-летний пилот вертолета помогал в операциях, во время которых для тушения пожара используются специальные ведра, подвешенные на тросах.

"Я с разбитым сердцем услышал, что еще один канадец погиб в борьбе с лесными пожарами. Мы никогда не забудем его службу своей провинции и нашей стране", – заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Лесные пожары в Канаде

По состоянию на начало июня масштабные лесные пожары по всей Канаде сожгли более 3,3 млн. гектаров земли. Дым охватил весь североамериканский регион.

Над ликвидацией возгораний одновременно работает 5500 спасателей. Это на 2500 пожарных меньше, чем нужно, считает специалист по лесным пожарам Майк Флениган.

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