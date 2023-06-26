В Канаде приступили к расследованию аварии батискафа "Титан": что известно

Морские агентства и полиция Канады проводят расследование крушения батискафа "Титан", экипаж которого погиб при трагических обстоятельствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24 .

Морские агентства обследуют район в Северной Атлантике, где было уничтожено судно, в результате чего погибли все пять человек, находившихся на борту. Обломки нашли на глубине примерно 3810 метров под водой, неподалеку от "Титаника", куда направлялся батискаф.

"Мы проводим расследование безопасности в Канаде, учитывая, что это было судно под канадским флагом, которое вышло из канадского порта и было причастно к этому событию, хотя и в международных водах. Наше расследование будет идти туда, куда приведут нас доказательства", - сказала глава транспортного совета Кэти Фокс.

Конная полиция Канады начала проверку обстоятельств, которые привели к аварии, чтобы решить было ли нарушено уголовное, федеральное или провинциальное законодательство.

Трагическое исчезновение батискафа "Титан"

Батискаф "Титан" исчез в северной части Атлантического океана 18 июня. На его борту находились 5 человек, в том числе и туристы, среди которых британский миллиардер, пакистанский бизнесмен и его сын. Они отправились в экспедицию к месту аварии "Титаника".

К масштабной поисковой операции подключились военные и коммерческие самолеты, суда и высокотехническое подводное оборудование из США, Канады и Франции.

Командующий первым округом Береговой охраны США Джон Могер заявил, что все члены экипажа погибли при трагических обстоятельствах.

Детальнее о поисках батискафа и что известно о людях на его борту - читайте в материале РБК-Украина.