В Канаде поезд с опасным грузом сошел с рельсов, часть вагонов упали в реку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News .

Сообщается, что причиной крушения стало разрушение небольшого железнодорожного моста. Полиция Кингстона сообщила, что в поезде находились три члена экипажа. Поезд состоял из 12 вагонов, и пять из них сошли с рельсов, два вагона оказались в воде.

Вагоны упали в ручей Литл-Катараки, который является частью заповедной зоны по охране болот. В транспортной компании заявили, что поезд перевозил опасные грузы, но полиция заявила, что доказательств их разлива нет. В качестве меры предосторожности пожарные установили бон через ручей.

Вагоны перевозили два химиката, которые компания использует при производстве пластмасс Invista. Одним из них является гексаметилендиамин, который используется в текстиле и пластмассах, а другим — адипиновая кислота.