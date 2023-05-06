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В Канаде поезд с опасным грузом сошел с рельсов, часть вагонов упали в реку

Фото: поезд с опасными грузами сошел с рельсов в Канаде (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Железнодорожный состав, перевозивший опасные грузы, сошел с рельсов в Кингстоне, Канада, часть вагонов упала в реку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.

Сообщается, что причиной крушения стало разрушение небольшого железнодорожного моста. Полиция Кингстона сообщила, что в поезде находились три члена экипажа. Поезд состоял из 12 вагонов, и пять из них сошли с рельсов, два вагона оказались в воде.

Вагоны упали в ручей Литл-Катараки, который является частью заповедной зоны по охране болот. В транспортной компании заявили, что поезд перевозил опасные грузы, но полиция заявила, что доказательств их разлива нет. В качестве меры предосторожности пожарные установили бон через ручей.

Вагоны перевозили два химиката, которые компания использует при производстве пластмасс Invista. Одним из них является гексаметилендиамин, который используется в текстиле и пластмассах, а другим — адипиновая кислота.

Ранее сообщалось, что в штате Мэн, США, грузовой поезд, перевозивший опасные вещества, сошел с рельсов и загорелся.

Также ранее грузовой поезд американской транспортной компании Norfolk Southern сошел с рельсов. Инцидент произошел 4 марта в штате Огайо.

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