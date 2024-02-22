В Канаде показали, как проходят обучение украинские саперы

Канадские военные показали, как украинские саперы проходят обучение в рамках международной программы Unifier.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Вооруженных сил Канады.

"Чтобы разминировать вероятное минное поле, требуются навыки и терпение", - говорится в сообщении Вооруженных сил Канады.

Отмечается, что именно поэтому одним из многих навыков, которым канадские саперы обучают военнослужащих ВСУ в рамках программы, является безопасное выявление и обезвреживание вражеских мин.

Помощь Украине от Канады

В июне прошлого года премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил с официальным визитом Киев. По итогам визита он объявил, что правительство страны предоставит Украине новый пакет военной помощи на 500 млн канадских долларов (более 370 млн долларов США). Также Оттава принимает участие в авиационной коалиции.

Позже президент Владимир Зеленский обсудил с Трюдо усиление противовоздушной обороны. Также лидеры стран обсудили усиление защиты украинского неба.

Также 19 февраля стало известно, что Канада передаст Украине более 800 многоцелевых беспилотных летательных аппаратов SkyRanger R70 для помощи в войне с Российской Федерацией.

О возможностях новых беспилотников и о том, какую они могут сыграть роль на поле боя в Украине – читайте в материале РБК-Украина.