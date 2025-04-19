В Канаде горит уникальный музей украинской культуры (фото)

Полиция подтвердила, что пламя добралось до зданий Села наследия украинской культуры, расположенного вблизи города Эдмонтон в провинции Альберта. Из-за сильного задымления жителей ближайшего района призвали избегать опасной зоны и выбирать другие маршруты для передвижения.

Спасатели также объявили временную эвакуацию жителей, однако впоследствии ее отменили, поскольку угрозу локализовали.

Причиной возгорания музея стал пожар на поле, который стремительно перекинулся на сооружения. Что именно вызвало возгорание травы - пока не сообщается

Село наследия украинской культуры - это уникальный исторический музей под открытым небом, где сохранены оригинальные украинские дома, которые принадлежали первым переселенцам в Канаде. В экспозиции показан быт украинцев с 1892 до 1930 годов.

Фото: пожар охватил Село наследия украинской культуры в Канаде (x.com/BvilleNouvelle)