В Канаде готовятся к прибытию десятков тысяч украинцев: детали

В Канаду готовятся к прибытию десятков тысяч украинцев до 31 марта 2024 года. До этой даты можно въехать в страну по визе CUAET, чтобы получить право на специальную поддержку.

По результатам опроса, к концу марта могут приехать около 90 тысяч украинцев, получивших экстренные визы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ctvnews.ca .

С марта 2022 года правительство Канады выдало 936 293 экстренных временных виз для украинцев, которые хотят работать или учиться в Канаде, пока идет война. До 28 ноября 2023 года в страну приехали 210 178 украинцев с визами CUAET.

Агентства по поселению готовятся к прибытию десятков тысяч украинцев. Согласно опросам перед прибытием, проведенными Министерством иммиграции беженцев и гражданства Канады и Operation Ukraine Safe Haven, к конечному сроку планировали прибыть 90 000 человек, получивших экстренные визы.

В связи с этим ожидается значительный рост количества новоприбывших по сравнению с прошлыми месяцами, отметил исполнительный директор организации Сарош Ризви.

По его словам, волна общественной поддержки украинцев угасает. В то же время этим занимаются организации. Сектор размещения сейчас больше готов к приему людей, но приток людей снизит возможности. Ожидается, что проверят готовность объектов – емкость и персонал гостиниц и даже "продуктовые банки" (food banks).

Также остается проблема, чтобы найти людям место л я проживания, сказал он. Новоприбывшим будут предлагать поселиться в меньших общинах, где легче и доступнее найти жилье.

Люди со специальной визой после 31 марта все еще смогут приехать в Канаду, но они не будут иметь права на получение трехлетнего разрешения на работу или обучения по программе, а также не будут иметь права на любую финансовую поддержку или поддержку для поселения.