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У Канаді взяли під варту розвідника, пов'язаного зі справою Магнітського

Новини » В світі     10.11.2019 - 04:43
У Канаді взяли під варту розвідника, пов'язаного зі справою Магнітського
Фото: Сергій Магнітський (currenttime.tv)

Ортіс займався кількома розслідуваннями, в тому числі пов'язаними з відмиванням грошей за схемою, розкритої аудитором інвестфонду Hermitage Capital Сергієм Магнітським

Гендиректора Національного координаційного центру розвідувальної служби Королівської канадської кінної поліції Кемерона Ортіса, який готувався продати секретну інформацію, повторно взяли під варту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Верховний суд провінції Онтаріо скасував попереднє рішення, прийняте менше трьох тижнів тому, яким Ортісу дозволялося перебувати під домашнім арештом. Він повинен був щотижня відвідувати місцеве відділення поліції і дотримуватися заборони на використання будь-яких пристроїв з доступом до інтернету.

Причини, що спонукали суддю змінити запобіжний захід, не розголошуються.

Ортіс був заарештований 12 вересня в Оттаві: його підозрюють у розкраданні секретних документів і підготовки до передачі їх за кордон.

Ортіс опікувався кількома розслідуваннями, у тому числі пов'язаними з відмиванням грошей за схемою, розкритою аудитором інвестфонду Hermitage Capital Сергієм Магнітським.

Нагадаємо, що Європейський суд з прав людини оштрафував Росію на 34 тисячі євро за незаконний арешт і смерть у СІЗО екс-юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського.

Як відомо, що юрист фонду Hermitage Capital Магнітський був заарештований в листопаді 2008 року за звинуваченням у податкових злочинах. Він провів у СІЗО близько року, де у віці 37 років помер, не дочекавшись суду. Встановлено, що причиною смерті Магнітського стало невчасне надання йому медичної допомоги. Рідні юриста і правозахисники впевнені, що до загибелі Магнітского причетні співробітники колонії і вищі органи влади.

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