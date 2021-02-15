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У Канаді знову зійшла смертельна лавина

Новость на русском → Канада, Понеділок 15 лютого 2021 04:50
У Канаді знову зійшла смертельна лавина Фото: лавина(pexels)
Автор: Даша Харченко

Біля популярного гірськолижного курорту на заході Канади зійшла снігова лавина. Внаслідок цього загинула одна людина.

Про це повідомляє CBC News.

45-річний чоловік відпочивав разом із двома іншими людьми, коли на них почала рухатися снігова лавина.

Сноубордиста знайшли за 45 хвилин після того, як його накрило лавиною. Але він загинув від отриманих травм.

Правоохоронці закликали відмовитися від катання поза межами трас у Віслері через нестабільність снігового покриву.

Це вже друге смертельна лавина за останні дні. У п’ятницю, 12 лютого, лавини у цьому ж регіоні накрили трьох людей, з яких один загинув, двоє інших отримали травми.

Нагадаємо, за останньою інформацією, в Карпатах зберігається загроза сходження снігових лавин. Синоптики оголосили третій рівень небезпеки.

Також днями у Львівській області сьогодні сталося сходження лавини. Лавина заблокувала ділянку дороги міжнародного значення Київ-Чоп.

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