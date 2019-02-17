У Канаді зійшов з рейок потяг з нафтою

У результаті аварії в провінції Манітоба стався розлив нафти

В Канаде в провинции Манитоба сошли с рельсов 37 вагонов товарного поезда, перевозившего неочищенную нефть. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CBC.

Сотрудники Канадской железной дороги работают над устранением последствий утечки нефти, которая разлилась после аварии, место происшествия оцеплено.

Инцидент произошел в 300 км к северо-западу от Виннипега утром в субботу, 16 февраля недалеко от деревни Сент-Лазар, никто не пострадал.

"Вы можете ощутить запах сырости в воздухе. Это действительно важно. Там течет нефть, и место, где это произошло находится около водоема", - рассказал владелец ранчо, возле которого случилась авария.

Фото: на месте товарии поезда в Канаде

Напомним, 4 февраля в Канаде в провинции Британская Колумбия сошел с рельсов товарный поезд, в результате чего погибли три человека - инженер, проводник и проводник-стажер.

В Министерстве охраны и окружающей среды Британской Колумбии рассказали, что от 30 до 40 вагонов с зерном опрокинулись и упали в реку, но топливо и другие загрязняющие вещества в воду не попали.