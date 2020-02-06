У Канаді зійшов з рейок поїзд, який перевозив нафту

В Канаді поїзд, який перевозив нафту, зійшов з рейок і загорівся. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC.

Як повідомляється, інцидент стався в провінції Саскачеван на півдні країни. За словами очевидців, з рейок зійшли 25-30 вагонів, потім відбувся вибух, в результаті якого почалася сильна пожежа.

В результаті події була проведена евакуація довколишнього села.

Управління транспортної безпеки підтвердило, що поїзд, що прямував на схід країни і перевозив нафту, зійшов з рейок приблизно у двох з половиною кілометрах на схід від села Гернсі.

Королівська кінна поліція Канади закрила прилеглу трасу в обох напрямках, жителі села, де стався інцидент, евакуйовані. Зараз на місці працюють пожежники і співробітники аварійно-рятувальних служб. Інформації про постраждалих і жертви поки не надходило.

Представники канадської тихоокеанської залізниці підтвердили інформацію про подію.

Нагадаємо, швидкісний поїзд, що прямував за маршрутом Мілан - Болонья, зійшов з рейок в провінції Лоді, в результаті дві людини загинули, близько 30 постраждали. Ще одна людина вважається зниклою безвісти. Причина аварії поки не відома.

Крім того, в Демократичній Республіці Конго зійшов з рейок пасажирський поїзд, в результаті чого загинули щонайменше 50 осіб.