RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Канаді в результаті стрілянини в поселенні індіанців загинули дві людини

Автор: Анна Полисученко

У Канаді в результаті стрілянини в поселенні індіанців загинули дві людини. Стрілку вдалося втекти з місця злочину на автомобілі, поліція оголосила його в розшук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC.

В одному з поселень індіанців в канадській провінції Саскачеван дві людини загинули при стрільбі, ще один - поранений.

За даними правоохоронців, інцидент стався в неділю в населеному пункті Джеймс-Сміт, який знаходиться в 180 кілометрах на північний схід від великого міста Саскатун.

В результаті стрілянини вбиті 37-річний чоловік і 28-річна жінка. Ще один чоловік, у віці 44 років, потрапив до лікарні з вогнепальним пораненням, загрози його життю немає.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада