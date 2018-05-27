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Між США і Європою немає розбіжностей о постачанні "Джавелин" до України, - Волкер

НовиниПолітика    27.05.2018 - 19:41
Фото: Курт Волкер (turchynov.com)
Фото: Курт Волкер (turchynov.com)

Україна повинна мати можливість для захисту від агресора

Надання Україні американського летального зброї, зокрема, протитанкових ракетних комплексів "Джавелин", не викликає питань. Про це заявив Курт Волкер, спеціальний посланник Державного департаменту США з питань України, повідомляє Крим Реалії.

"Знаєте, я провів багато консультацій по всій Європі - зокрема з Францією і Німеччиною як лідерами в "нормандському процесі", з п'ятьма постійними членами Ради безпеки ООН, включно з Британією, з непостійними членами Ради безпеки, з ЄС, з НАТО... І я не вловив якийсь значною опозиції допомоги Україні для підвищення її здатності до самозахисту", - сказав Волкер.

Він навів приклад, Великобританія, Канада, Польща, Литва - члени ЄС - знайшли можливість поставляти летальну зброю Україні.

"Ви повинні пам'ятати, що Україна є державою, має конфлікт на своїй власній території. Уявіть собі на хвилинку, що на території вашої країни ваші солдати захищають свою територію в межах вашої країни, і солдатів армії вбивають по кілька осіб щотижня. І це на вашій території, коли вони захищають свою територію від іноземного агресора. З такою ситуацією не мирилася б жодна країна. Тому логічно для України захищати себе, а іншим - допомогти їй", - додав спецпосланець.

Варто відзначити, що Волкер постійно під час візитів в Україну, а також під час переговорів і в інтерв'ю підкреслює не тільки необхідність дипломатичних відносин для врегулювання конфлікту або ситуації уздовж лінії розмежування, але й гуманітарні страждання цивільних.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, война  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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