У Канаді поліція заарештувала двох людей і евакуювала 33 авто учасників акції "Конвой свободи"

В Оттаві, Канада, поліція заарештувала двох людей і евакуювала 33 автомобілі учасників акції "Конвой свободи", які перекрили центр Оттави на кілька тижнів у лютому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press.
Сотні демонстрантів зібралися біля Національного військового меморіалу, який був центром у перші дні лютневих протестів.
Виступаючі висловили свою незгоду з мандатами на вакцинацію, обмеженнями COVID-19 і урядом прем'єр-міністра Джастіна Трюдо. При цьому їх попросили прибрати гасла з лайками на адресу прем'єр-міністра.
В кінці натовп пройшов маршем, щоб вітати колону з приблизно 150 мотоциклів, що слідувала за маршрутом, вказаним поліцією.
Правоохоронці зупинили мотоциклетну колону за два квартали від Національного військового меморіалу і наказала мотоциклістам виїхати з центру за встановленим маршрутом.
Поліція Оттави повідомила, що сім осіб були заарештовані за різними звинуваченнями, включаючи напад на правоохоронців. Принаймні, в однієї вантажівки також були розбиті вікна.
Нагадаємо, в Оттаві в лютому ввели надзвичайний стан через COVID-протести. Водії-далекобійники заблокували центр на знак протесту проти державної політики в області боротьби з пандемією коронавірусу.
Протести продовжилися навіть попри рішення суду, що наказує протестувальникам припинити блокувати територію.
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