У Канаді поліція заарештувала двох людей і евакуювала 33 авто учасників акції "Конвой свободи"

Сотні демонстрантів зібралися біля Національного військового меморіалу, який був центром у перші дні лютневих протестів.

Виступаючі висловили свою незгоду з мандатами на вакцинацію, обмеженнями COVID-19 і урядом прем'єр-міністра Джастіна Трюдо. При цьому їх попросили прибрати гасла з лайками на адресу прем'єр-міністра.

В кінці натовп пройшов маршем, щоб вітати колону з приблизно 150 мотоциклів, що слідувала за маршрутом, вказаним поліцією.

Правоохоронці зупинили мотоциклетну колону за два квартали від Національного військового меморіалу і наказала мотоциклістам виїхати з центру за встановленим маршрутом.

Поліція Оттави повідомила, що сім осіб були заарештовані за різними звинуваченнями, включаючи напад на правоохоронців. Принаймні, в однієї вантажівки також були розбиті вікна.