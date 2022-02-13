ru ua
Нд, 13 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Канаді триває блокада кордону далекобійниками, незважаючи на судову заборону

Новость на русском →
Канада, Неділя 13 лютого 2022 04:07
У Канаді триває блокада кордону далекобійниками, незважаючи на судову заборону Фото: у Канаді триває блокада кордону далекобійниками, незважаючи на судову заборону (facebook.com/rcmpgrc)
Автор: Анна Полисученко

Протестувальники продовжують блокувати головний перехід на кордоні Канади з США. Блокада відбувається незважаючи на рішення суду, що наказує протестувальникам покинути територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Судова заборона набула чинності о 19:00 за місцевим часом у п'ятницю, з метою покласти край протестам. Однак далекобійники продовжують блокувати міст Амбасадор, життєво важливе торгове сполучення між Віндзором (Онтаріо) і Детройтом (Мічиган).

Протести проти коронавірусних обмежень тривають і на інших прикордонних переходах, а також в Оттаві.

Судова заборона була подана містом Віндзор та Асоціацією виробників автозапчастин, які стверджували, що вони втрачають до 50 мільйонів канадських доларів на день через блокаду.

Слідуючи постанові суду, поліція Віндзора виступила перед протестувальниками із заявою, з метою "донести до демонстрантів чітке розуміння того, що блокування перетину кордону є кримінальним злочином". У поліції підкреслили, що засудження у кримінальній справі може призвести до конфіскації транспортних засобів і неможливості в'їзду в США.

Раніше ми писали, що в Оттаві ввели НП через COVID-протести. Водії-далекобійники заблокували центр.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада
NEWS
Байден - Путіну: США відкриті до дипломатії, але готові й до інших сценаріїв
Байден - Путіну: США відкриті до дипломатії, але готові й до інших сценаріїв
DAILY
Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи