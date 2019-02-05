У Канаді потяг зійшов із рейок, є загиблі

Від 30 до 40 вагонів із зерном упали в річку в Британській Колумбії

В Канаде в провинции Британская Колумбия сошел с рельсов товарный поезд, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.

По данным телеканала, погибли инженер, проводник и проводник-стажер.

В Министерстве охраны и окружающей среды Британской Колумбии рассказали, что от 30 до 40 вагонов с зерном опрокинулись и упали в реку. Попадания топлива и других загрязняющих веществ в воду пока не обнаружено.

Фото: на месте аварии поезда в Канаде

Поезд принадлежит канадской Тихоокеанской железной дороге и компания пообещала провести внутреннее расследование.

Напомним, 3 февраля в индийском штате Бихар на железной дороге сошли с рельсов 11 вагонов скоростного поезда Seemanchal Express, в результате аварии погибли семь человек, пострадали 24 человека. По предварительным данным, причиной инцидента стал перелом рельса на конце железнодорожной станции. Из-за этого опрокинулись три вагона.