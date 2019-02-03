В Індії потяг зійшов з рейок, є загиблі

Фото: аварія поїзда в Індії (twitter.com/ANI)

На індійській залізниці зійшли з колій 11 вагонів

В індійському штаті Біхар сталася аварія на залізниці - зійшли з рейок 11 вагонів швидкісного поїзда Seemanchal Express. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ANI.

В результаті аварії загинули сім людей, також постраждали 24 особи. За даними індійських ЗМІ, аварія сталася о 03:50 за місцевим часом. Поїзд рухався на повній швидкості.

За попередніми даними, причиною інциденту став злам рейки на кінці залізничної станції. Через це перекинулися три вагони.

Залізнична компанія виплатить 500 тис. рупій (близько 7 тис. доларів) сім'ям загиблих, 100 тис. (близько 1,4 тис. доларів) важко пораненим, і 50 тис. (близько 700 доларів) тим, хто отримав незначні травми.

Нагадаємо, в індійському штаті Анджра-Прадеш в окрузі Гунтур шкільний автобус потрапив у ДТП і перекинувся, в результаті постраждали 20 осіб.

Раніше, 8 січня 2019 у місті Преторія в Південно-Африканській республіці два потяги зіткнулися, в результаті чого загинули три людини.