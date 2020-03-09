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В Канаде подтвердили первую смерть от коронавируса

Новости » Общество     09.03.2020 - 21:40
В Канаде подтвердили первую смерть от коронавируса
Иллюстративное фото (freepik)

Мужчина проживал в доме престарелых в Северном Ванкувере

В Канаде зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Об этом сообщает CNBC.

Сообщается, что мужчина проживал в доме престарелых в Северном Ванкувере.

Напомним, РБК-Украина писало, что власти Канады выделят 20 млн долларов на исследования по изучению коронавируса COVID-19 и поиск соответствующей вакцины. Вложенные средства будут выделены 47 исследовательским группам из 19 университетов, которые будут изучать коронавирус, устанавливать все причины заболевания пневмонией нового типа, а также способов ее лечения.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что угроза пандемии нового коронавируса становится реальной. При этом, в ВОЗ отметили, что это будет первая в истории пандемия, которую можно будет контролировать. Он также добавил, что за прошедшие выходные количество зарегистрированных случаев COVID19 превысило 100 тысяч в 100 странах.

Отметим, по мнению китайских экспертов, коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня.

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