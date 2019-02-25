У Канаді близько 30 тисяч споживачів залишилися без світла

Внаслідок ураганного вітру в Канаді споживачі залишились без електропостачання

Около 30 тысяч домохозяйств, магазинов и госучреждений остались без электроснабжения в провинции Онтарио на востоке Канады из-за ураганного ветра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CTV.

По данным Национального метеобюро, скорость порывов ветра местами достигает 120 км/ч (33 м/с). Стихия обрушилась на южную часть региона, где, в частности, расположены города Гамильтон, Кингстон и Торонто.

Отмечено, что аварийные бригады устраняют обрывы на сетях, но сроки завершения работ не уточняются. При этом число обрывов может еще возрасти, так как сильный ветер, по прогнозу синоптиков, стихнет лишь в понедельник.

Кроме того, сообщается о десятках поваленных деревьев и рекламных конструкций. У многих малоэтажных домов ветром сорвало крыши. О пострадавших информации не поступало.

Напомним, ранее сообщалось, что 28 декабря в США из-за сильного снежного шторма погибли по меньшей мере два человека.