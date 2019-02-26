У Канаді через негоду сталася ДТП за участю 70 автомобілів

Фото: на місці ДТП у Канаді (toronto.citynews)

Під час аварії ніхто серйозно не постраждав, кілька людей отримали незначні забої

У Канаді через складні погодні умови на трасі в провінції Онтаріо зіткнулися близько 70 автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на City News Toronto.

За інформацією видання, масова аварія сталася через ожеледицю та погану видимість через сильний снігопад.

Також повідомляється, що в дорожньо-транспортній пригоді постраждали, в тому числі, кілька тракторних причепів і розлилося 500 літрів дизельного палива.

Фото: на місці ДТП в Канаді

У той же час в ході аварії ніхто серйозно не постраждав, кілька людей отримали незначні забої.

Нагадаємо, 25 лютого в Канаді в провінції Онтаріо близько 30 тисяч домогосподарств, магазинів і держустанов залишилися без електропостачання через ураганний вітер.

За даними Національного метеобюро, швидкість поривів вітру місцями досягає 120 км/год (33 м/с). Стихія обрушилася на південну частину регіону, де, зокрема, розташовані міста Гамільтон, Кінгстон і Торонто.