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У Канаді через негоду сталася ДТП за участю 70 автомобілів

Новини » Надзвичайні події    26.02.2019 - 05:38
У Канаді через негоду сталася ДТП за участю 70 автомобілів
Фото: на місці ДТП у Канаді (toronto.citynews)

Під час аварії ніхто серйозно не постраждав, кілька людей отримали незначні забої

У Канаді через складні погодні умови на трасі в провінції Онтаріо зіткнулися близько 70 автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на City News Toronto.

За інформацією видання, масова аварія сталася через ожеледицю та погану видимість через сильний снігопад.

Також повідомляється, що в дорожньо-транспортній пригоді постраждали, в тому числі, кілька тракторних причепів і розлилося 500 літрів дизельного палива.

 

Фото: на місці ДТП в Канаді

У той же час в ході аварії ніхто серйозно не постраждав, кілька людей отримали незначні забої.

Нагадаємо, 25 лютого в Канаді в провінції Онтаріо близько 30 тисяч домогосподарств, магазинів і держустанов залишилися без електропостачання через ураганний вітер.

За даними Національного метеобюро, швидкість поривів вітру місцями досягає 120 км/год (33 м/с). Стихія обрушилася на південну частину регіону, де, зокрема, розташовані міста Гамільтон, Кінгстон і Торонто.

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