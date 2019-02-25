У Канаді близько 30 тисяч споживачів залишилися без світла

Фото: Канада (pixabey)

Внаслідок ураганного вітру в Канаді споживачі залишились без електропостачання

Близько 30 тисяч домогосподарств, магазинів і держустанов залишилися без електропостачання в провінції на сході Канади через ураганний вітер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CTV.

За даними Національного метеобюро, швидкість поривів вітру місцями досягає 120 км/год (33 м/с). Стихія обрушилася на південну частину регіону, де, зокрема, розташовані міста Гамільтон, Кінгстон і Торонто.

Зазначено, що аварійні бригади усувають обриви на мережах, але терміни завершення робіт не уточнюються. При цьому число обривів може ще зрости, так як сильний вітер, за прогнозом синоптиків, стихне лише у понеділок.

Крім того, повідомляється про десятки повалених дерев та рекламних конструкцій. У багатьох малоповерхових будинків вітром зірвало дахи. Про потерпілих інформації не надходило.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 28 грудня в США через сильний сніговий шторм загинули щонайменше дві людини.