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У Канаді невідомий на пожежні машині намагався наїхати на перехожих

Новини » Надзвичайні події     30.11.2019 - 08:47
У Канаді невідомий на пожежні машині намагався наїхати на перехожих
Фото: напад на людей в Канаді (CTV News)

Поліція не розглядає версію теракту

У Канаді невідомий на викраденій пожежній машині намагався наїхати на людей, що відвідували центральний парк Вінніпега. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CBC.

За даними телеканалу, невідомий викрав пожежну машину та вирушив на ній до торгового центру, після чого повернув в Центральний парк та спробував наїхати на перехожих. Викрадену пожежну машину переслідували понад 10 автомобілів, доки вона не зламалася та зупинилася на проспекті Ассінібойн.

Як заявили у місцевій поліції, подія не розглядається як терористичний акт. Пожежну машину викрали, коли вона прибула на виклик про аварію на шосе Хендерсон, де сталося зіткнення карети швидкої допомоги та легковогого автомобіля.

Нагадаємо, у п'ятницю, 29 листопада, у Британії озброєний ножем невідомий чоловік напав на людей на Лондонському мосту. Силовики ліквідували зловмисника, але він встиг завдати смертельних поранень двом перехожим та травмувати ще трьох. Поліція кваліфікувала напад на людей як теракт, оскільки чоловік був одягнений в муляж вибухового пристрою.

Пізніше того ж дня у Гаазі невідомий напав з ножем на перехожих на торговій вулиці міста. У поліції повідомили про щонайменше 3 постраждалих в результаті озброєного нападу на людей. Нападнику приблизно 45-50 років, він був одягнений у білий головний убір і сірий спортивний костюм.

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