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У Канаді чоловік розстріляв парафіян церкви

Новини » Надзвичайні події    15.04.2019 - 06:55
У Канаді чоловік розстріляв парафіян церкви
Фото: на місці події (CBC)

Поліція вважає, що мотиви нападника не пов'язані з релігією

У Канаді в місті Селмон-Арм (провінція Британська Колумбія), сталася стрілянина в церкві, в результаті якої загинула одна людина, ще одну пораненено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC.

За даними видання, молодий чоловік увійшов до церкви під час служби і відкрив стрілянину по парафіянах.

За інформацією телеканалу, 25-річного підозрюваного повалили на землю кілька присутніх, після чого він був затриманий поліцією, що прибула на місце інциденту.

Як повідомляється, загинув старійшина церкви Христа Гордон Парментер, іншого постраждалого вертольотом доставили до лікарні найближчого великого міста.

Мотиви нападу встановлюються, однак у поліції вважають, що вони не пов'язані з релігією.

Зазначається, що нападник був знайомий із жертвами.

Нагадаємо, 13 квітня в Австралії в результаті стрілянини біля входу в нічний клуб Love Machine в Мельбурні четверо людей отримали поранення, один із потерпілих пізніше помер у лікарні. Ще один поранений перебуває у критичному стані

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