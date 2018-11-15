У Канаді в ДТП з автобусом постраждали 25 людей

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У результаті зіткнення автобуса зі стовпом відбулося локальне відключення електрики

У Канаді в місті Торонто автобус зіткнувся з електричним стовпом, в результаті ДТП постраждали 25 осіб. Про це повідомила місцева поліція, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал CTV News.

Згідно з інформацією каналу, в середу, 14 листопада, автобус врізався в стовп лобовою частиною.

На момент зіткнення в автобусі перебувало 45 осіб, з яких 25 отримали травми, що не загрожують життю.

Також повідомляється, що в результаті аварії відбулося локальне відключення електрики.

Причина дорожньо-транспортної пригоди встановлюється.

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