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В Канаде в ДТП с автобусом пострадали 25 человек

Новости » Происшествия    15.11.2018 - 06:28
В Канаде в ДТП с автобусом пострадали 25 человек
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В результате столкновения автобуса со столбом произошло локальное отключение электричества

В Канаде в городе Торонто автобус столкнулся с электрическим столбом, в результате ДТП пострадали 25 человек. Об этом сообщила местная полиция, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CTV News.

Согласно информации канала, в среду, 14 ноября, автобус врезался в столб лобовой частью.

На момент столкновения в автобусе находилось 45 человек, из которых 25 получили травмы, не угрожающие жизни.

Также сообщается, що в результате аварии произошло локальное отключение электричества.

Причина дорожно-транспортного происшествия устанавливается.

Напомним, в Лондоне 20 человек пострадали в результате аварии с участием рейсового автобуса, за рулем которого находился пьяный водитель. Двухэтажный автобус, выполнявший рейсовый маршрут, столкнулся с легковым автомобилем, другим автобусом и с автобусной остановкой

В Чехии в районе города Тришинец микроавтобус с пятью гражданами Украины столкнулся с грузовым автомобилем, в результате чего четверо украинцев погибли, женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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