Канада меняет курс: премьер Карни представил новый состав правительства

Отмечается, что часть чиновников осталась на своих должностях, но был привлечен и ряд новых лиц. Премьер отметил, что новая команда призвана обеспечить внедрение новых идей и решительных действий в ключевых сферах, в частности в вопросах торговли, борьбы с преступностью и преодоления роста стоимости жизни.

Обновленный состав Кабинета Министров включает 28 основных министров и 10 государственных секретарей.

Государственные секретари не будут руководить федеральными ведомствами и не будут участвовать во всех заседаниях правительства. В то же время, они будут заниматься отдельными политическими направлениями, такими как государственные закупки для нужд обороны, вопросы пожилых людей и меры по противодействию преступности.

В своем заявлении во вторник Карни подчеркнул, что новое правительство сформировано для реализации изменений.

"От всех членов кабинета ожидается и требуется лидерство - внедрение новых идей, четкая фокусировка и решительные действия", - отметил премьер-министр.

Кто вошел в новый Кабмин

Франсуа-Филипп Шампань сохраняет должность министра финансов, а также получает дополнительные полномочия министра доходов - портфеля, который при предыдущем премьер-министре Джастине Трюдо имел отдельного руководителя.

Депутат от округа Оквилл Анита Ананд сменяет Мелани Жоли на посту министра иностранных дел. Госпожа Жоли перейдет на должность министра промышленности.

Известный депутат от Торонто Билл Блэр покинул состав правительства. Его место на посту министра обороны займет Дэвид Макгинти, а действующий министр юстиции Гэри Анандасангари, перейдет на прежнюю должность Макгинти - возглавит Министерство общественной безопасности.

В состав правительства также вошел бывший мэр Ванкувера Грегор Робертсон, который займет должность министра по вопросам жилищного строительства.

Другой новоизбранный депутат - Тим Ходжсон - назначен министром энергетики и природных ресурсов. Депутат от округа Маркгем-Торнхилл ранее возглавлял канадское подразделение Goldman Sachs и был председателем совета директоров компании Hydro One. Кроме того, он также работал советником Карни в Банке Канады.

В провинции Квебек министром по делам коренных народов назначена новоизбранный депутат Мэнди Гал-Масти - бывшая великий вождь Великого совета Кри (коренные народы Северной Америки. - ред.). Она сменила на этом посту Петти Гайду, которая возглавила Министерство труда и семейной политики.

Помогать Гал-Масти в работе с коренными народами будет еще один новый депутат - Ребекка Алти, которая стала министром по делам королевской власти и коренных народов. Она представляет Северо-Западные территории и ранее была мэром города Йеллоунайф.

Издание отмечает, что в структуру правительства добавлены две новые министерские должности, что свидетельствует о намерениях модернизировать федеральную государственную службу. Избранный в 2015 году депутат от Квебека Жоэль Лайтбаунд, стал министром правительственной трансформации, общественных работ и государственных закупок. Бывший телеведущий Эван Соломон получил портфель министра искусственного интеллекта и цифровых инноваций.

Министром здравоохранения стала Маржори Мишель. Она заменила Трюдо как кандидат от Либеральной партии в округе Папино (Монреаль). Ранее она занимала должность заместителя руководителя аппарата в офисе премьер-министра.

Стефан Гилбо, который был советником Карни по вопросам Квебека во время предвыборной кампании, остался министром канадской идентичности и культуры. Он также продолжит отвечать за официальные языки.

Для обеспечения представительства от провинций Альберта и Саскачеван, Карни назначил новоизбранного депутата из Эдмонтона Элеонор Олшевски министром по чрезвычайным ситуациям и общественной устойчивости, а также министром по экономическому развитию прерий.

Единственный депутат-либерал, избранный в провинции Саскачеван - Бакли Беланже - назначен государственным секретарем по вопросам развития сельских территорий.

На Атлантическом побережье страны депутат от Новой Шотландии Шон Фрейзер вернулся в состав правительства в должности министра юстиции, несмотря на ранее объявленное решение не баллотироваться на переизбрание. Депутат от Ньюфаундленда и Лабрадора Джоанн Томпсон сохранила за собой должность министра рыбного хозяйства.

Среди других бывших министров, покинувших состав правительства, - Рэйчел Бендаяан, Даррен Фишер, Коди Блуа, Терри Дагид, Али Эсасси, Жинетт Петипас-Тейлор, Джонатан Вилкинсон, Элизабет Брьер и Натениэл Эрскин-Смит.