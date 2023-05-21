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Канада заявила о готовности обучать украинских пилотов

Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Канада готова усилить военную поддержку Украины В частности, в учении украинских пилотов на современных самолетах.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на канадское издание Infotel.

Соответствующее заявление Трюдо сделал на брифинге после участия в саммите "Большой семерки" в Хиросиме.

Премьер заверил, что Канада готова усилить помощь Украине. По его словам, речь идет, в частности, об обучении украинских военных канадскими инструкторами. Также Трюдо заявил о готовности Канады обучать украинских пилотов.

Авиационная коалиция

Стоит отметить, что несколько стран Европы заявили о создании авиационной коалиции для поставок современных самолетов Украине. К коалиции готовы присоединиться Британия, Нидерланды, Дания, Португалия и другие.

Также президент США Джо Байден заявил, что поддерживает начало учения украинских пилотов на американских истребителях F-16. По его словам, пока неизвестно, сколько самолетов получит Украина и кто их предоставит.

Однако украинские власти заявили о прогрессе в вопросе авиации, а Минобороны намекнуло, что F-16 могут появиться в Украине уже этой осенью.

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