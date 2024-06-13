RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Канада ввела санкции против любовницы Путина и авиакомпании "Победа": кто еще в списке

Фото: Екатерина Мизулина (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Канада ввела санкции против главы Минпромторга России Антона Алиханова и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. В общей сложности под санкции попали 11 физических лиц и 16 юридических.

"Эти санкции направлены против многих физических и юридических лиц, причастных к дезинформационным и пропагандистским операциям, включая те, которые были определены канадским Механизмом быстрого реагирования", - говорится в сообщении.

Известно, что под санкции попали предприятия российского военно-промышленного комплекса, которые снабжают ключевые технологии и электрические компоненты для поддержки военных усилий России. Также санкции направлены на субъектов, причастных к обходу санкций, облегчающих доступ России к санкционным товарам или к доходам от нефти, проданной по цене выше установленной "Большой семеркой".

В санкционный список попали:

  • новый глава Минпромторга Антон Алиханов;
  • медиаменеджер Арам Габерлянов;
  • авиакомпания "Победа";
  • АО "Электроагрегат";
  • АО "Электроавтоматика";
  • Новороссийское морское пароходство ("Новошип");
  • Российская национальная перестраховочная компания;
  • "Российская газета"
  • телеканалы "Таврия ТВ" и "Мариуполь 24";
  • учебный центр МВД России в Манагуа (Никарагуа)

Также в санкционный список попала член Общественной палаты Екатерина Мизулина. Подробно о том, кто это и почему ее считают любовницей российского диктатора Путина – читайте в материале РБК-Украина.

Санкции Канады против России

Следует отметить, что Канада является одним из ключевых союзников Украины. Правительство Канады постоянно усиливает давление на Российскую Федерацию, вводя санкции не только против российских граждан, но и против союзников Москвы, таких как Беларусь.

Недавно Канада ввела санкции против бывших соратников беглого президента Виктора Януковича.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКанадаВойна в Украине