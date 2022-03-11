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Канада заборонила імпорт нафтопродуктів з Росії

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П'ятниця 11 березня 2022 17:43
Канада заборонила імпорт нафтопродуктів з Росії Фото: Нафтопровод (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Канада заборонила імпорт нафтопродуктів з Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу канадського уряду.

"Правила забороняють будь-якій особі в Канаді або будь-якому канадцеві за межами Канади імпортувати, купувати або купувати певні конкретні нафтопродукти з Росії або особи, що знаходиться в ній", - говориться в повідомленні.

При цьому заборона не поширюється на товари, якщо договір на ввезення, купівлю або придбання товару укладено до дня набрання чинності санкції.

Зазначимо, що 8 березня США відмовились від російської нафти та газу.

Британці також мають намір повністю відмовитися від імпорту російської нафти до кінця 2022 року.

Водночас Німеччина пояснила неможливість відмови від нафти з РФ тим, що в країні зупиниться транспорт.

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