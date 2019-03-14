Канада виділяє гроші на боротьбу із дезінформацією під час виборів в Україні

Кошти будуть виділені як на президентські, так і парламентські вибори

Для противодействие дезинформации во время проведения президентских и парламентских выборов-2019 в Украине Канада выделит средства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Как отметила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, "Канада всегда будет выступать в поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности".

"Канада выделяет средства на осуществление инициатив для противодействия негативному влиянию дезинформации на украинские выборы, с целью поддержки избирательной реформы в Украине и повышение участия женщин в выборах", - сказала Фриланд.

О каких именно инициативах говорится Фриланд не уточнила. Добавим, что ранее Канада объявила, что выделит 24 млн долларов на поддержку избирательной реформы, наблюдение за выборами, гендерного равенства и инклюзивного управления в Украине.

Напомним, несколько недель назад в Украину прибыла делегация из Канады для наблюдения за избирательным процессом.