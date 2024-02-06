Канада ввела санкции против 11 лидеров группировки ХАМАС

Канада во вторник, 6 февраля, ввела санкции против 11 лидеров террористической группировки ХАМАС за причастность к нападению на Израиль в октябре 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Канады.

Как сообщили в ведомстве, санкции направлены на ограничение способности ХАМАСа привлекать финансирование для дальнейших терактов против Израиля.

Отмечается, что для страны это первый случай применения своего санкционного законодательства против "негосударственного субъекта".

В список подсанкционных лиц вошли:

политический лидер ХАМАС Яхья Синвар;

военный лидер группировки Мухаммед Дейф;

военный руководитель "Исламского джихада в Палестине" Акрам аль-Аджури;

заместитель военного командующего ХАМАС Марван Исса;

лидер ХАМАС Махер Реби Намерр Обейд;

член ХАМАС Джихад Мухаммад Шакер Ягмур;

член ХАМАС Низар Мохаммед Авадалла;

лидер ХАМАС Махмуд аз-Захар;

член ХАМАС Хасан аль-Вардиан;

военный командующий ХАМАС Айман Нофал;

член ХАМАС Айман Ахмад аль-Дувайк.

В канадском МИДе также напомнили, что еще раньше страна отнесла ХАМАС к перечню террористических организаций. Соответственно, участие в этой группировке или помощь ему является уголовным преступлением, а его членам въезд в Канаду запрещен.

Санкции против группировки ХАМАС

Напомним, недавно мы сообщали, что правительство Канады готовит новый пакет экономических санкций против лидеров группировки ХАМАС и израильтян, обвиняемых в причастности к насилию в отношении поселенцев на Западном Берегу.

Также 2 февраля президент США Джо Байден ввел санкции против четырех израильтян. Они обвиняются в причастности к насилию в отношении поселенцев на Западном Берегу. Указ устанавливает систему введения финансовых санкций и визовых ограничений против лиц, которые нападают на палестинцев, запугивают или захватывают их собственность.