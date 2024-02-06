ua en ru
Вт, 06 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Канада ввела санкции против 11 лидеров группировки ХАМАС

Канада, Вторник 06 февраля 2024 22:41
UA EN RU
Канада ввела санкции против 11 лидеров группировки ХАМАС Фото: Канада ввела санкции против 11 лидеров группировки ХАМАС (flickr.com)
Автор: Татьяна Степанова

Канада во вторник, 6 февраля, ввела санкции против 11 лидеров террористической группировки ХАМАС за причастность к нападению на Израиль в октябре 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Канады.

Как сообщили в ведомстве, санкции направлены на ограничение способности ХАМАСа привлекать финансирование для дальнейших терактов против Израиля.

Отмечается, что для страны это первый случай применения своего санкционного законодательства против "негосударственного субъекта".

В список подсанкционных лиц вошли:

  • политический лидер ХАМАС Яхья Синвар;
  • военный лидер группировки Мухаммед Дейф;
  • военный руководитель "Исламского джихада в Палестине" Акрам аль-Аджури;
  • заместитель военного командующего ХАМАС Марван Исса;
  • лидер ХАМАС Махер Реби Намерр Обейд;
  • член ХАМАС Джихад Мухаммад Шакер Ягмур;
  • член ХАМАС Низар Мохаммед Авадалла;
  • лидер ХАМАС Махмуд аз-Захар;
  • член ХАМАС Хасан аль-Вардиан;
  • военный командующий ХАМАС Айман Нофал;
  • член ХАМАС Айман Ахмад аль-Дувайк.

В канадском МИДе также напомнили, что еще раньше страна отнесла ХАМАС к перечню террористических организаций. Соответственно, участие в этой группировке или помощь ему является уголовным преступлением, а его членам въезд в Канаду запрещен.

Санкции против группировки ХАМАС

Напомним, недавно мы сообщали, что правительство Канады готовит новый пакет экономических санкций против лидеров группировки ХАМАС и израильтян, обвиняемых в причастности к насилию в отношении поселенцев на Западном Берегу.

Также 2 февраля президент США Джо Байден ввел санкции против четырех израильтян. Они обвиняются в причастности к насилию в отношении поселенцев на Западном Берегу. Указ устанавливает систему введения финансовых санкций и визовых ограничений против лиц, которые нападают на палестинцев, запугивают или захватывают их собственность.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Канада
NEWS
В Украине появится новый род войск. Зеленский дал поручение Кабмину с Генштабом
В Украине появится новый род войск. Зеленский дал поручение Кабмину с Генштабом
DAILY
"Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить