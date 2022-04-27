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Канада ввела санкції проти понад 200 представників "ЛДНР"

Фото: міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Канада ввела санкції проти 203 представників так званих Донецької та Луганської "народних республік". До чорного списку потрапили керівництво і "депутати ЛДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канадський МЗС.

Як заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, нові санкції вводяться у відповідь на російське вторгнення в Україну. Під обмеження потрапили 11 високопоставлених "посадових осіб" і 192 члени "народних рад ЛДНР", які причетні до порушення суверенітету і територіальної цілісності України.

Також повідомляється, що Канада продовжує закликати до негайного виведення російських військ з України і не припинить чинити тиск на режим Володимира Путіна в Росії.

"Канада не буде сидіти склавши руки і спостерігати, як президент Путін та його спільники намагаються безкарно перекроїти кордони України. Міжнародне право має дотримуватися", - додала Жолі.

Нагадаємо, раніше Британія ввела санкції проти представників так званих "ДНР" і "ЛНР".

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