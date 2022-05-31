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Канада введе "національну заборону" на володіння зброєю, - Трюдо

Джастін Трюдо (Фото: flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Уряд Канади вводить "національну заборону" на володіння, а також купівлю та продаж вогнепальної зброї. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Крім спортивної стрільби і полювання, немає ніяких причин, через які будь-кому в Канаді потрібна зброя в повсякденному житті", — заявив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Канада відправила в Україну гаубиці типу M777, снаряди до них, а також бронебійні снаряди для протитанкових рушниць Carl Gustaf. За інформацією канадського уряду, це озброєння вже передано українській армії.

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Канада