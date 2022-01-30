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Канада тимчасово відкликає другорядних співробітників посольства в Україні

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Оттава, Неділя 30 січня 2022 20:08
Канада тимчасово відкликає другорядних співробітників посольства в Україні Фото: Канада відкликає частину персоналу з посольства в Україні (flickr.com ciska_van_geer)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство закордонних справ Канади оголосило про відкликання другорядних співробітників і членів сімей працівників посольства в Україні. У відомстві підкреслили, що дипломатична місія продовжить працювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Канади.

"Канада прийняла рішення тимчасово відкликати другорядних Канадських співробітників і членів сімей, що залишилися, з посольства в Україні", - йдеться в повідомленні.

У канадському МЗС підкреслили, що посольство в Україні продовжує працювати. Найближчим часом команда дипмісії посилять співробітники, що володіють досвідом у реформі сфери безпеки, управлінні конфліктами та інших областях.

Нагадаємо, 30 січня в Україну з офіційним візитом прибула міністр національної оборони Канади Аніта Ананд.

Зазначимо, раніше уряд Канади закликав членів сімей співробітників посольства в Україні.

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