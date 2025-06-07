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Канада решила, продлевать ли беспошлинный режим для товаров из Украины

Оттава, Суббота 07 июня 2025 13:16
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Канада решила, продлевать ли беспошлинный режим для товаров из Украины Фото: Франсуа-Филипп Шампань, министр финансов Канады (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Канада продлила беспошлинный режим для украинских товаров до 2026 года.

Об этом заявил министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию канадского правительства.

Как пояснил канадский министр, такое решение приняли, учитывая консенсус, которого в прошлом месяце достигли министры финансов и главы центральных банков стран G7.

"Канада подтвердила свою поддержку справедливого и длительного мира в Украине, в частности через военную, финансовую и гуманитарную помощь. Это объявление подкрепляет это обязательство, помогая поддерживать экономику Украины и демонстрируя решимость Канады поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - сказал Франсуа-Филипп Шампань.

За время действия беспошлинного режима, по данным канадского правительства, Канада импортировала товаров из Украины на сумму более 35 млн канадских долларов (почти 26 млн долларов США), при этом 8,5 млн канадских долларов (почти 6 млн долларов США) было освобождено от таможенных пошлин.

Продление беспошлинного режима, как ожидается, позволит за год освободить от таможенных пошлин примерно 1,2 млн канадских долларов (примерно 876 тысяч долларов США).

Напомним, на днях Евросоюз продлил таможенный режим для украинской стали. Таможенный безвиз продлили для Украины сразу на 3 года.

Но одновременно с 6 июня перестал действовать беспошлинный режим с ЕС на другие украинские товары. До пока Украина и ЕС не проведут переговоры и не примут новые, долгосрочные правила торговли будет действовать переходным период. Подробнее о том, как Украина и ЕС теперь будут торговать, - в материале РБК-Украина.

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