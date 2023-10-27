Канада утилизирует десятки бронетранспортеров, которые могла бы передать Украине, - CBC

В канадской армии имеются десятки старых бронетранспортеров, которые она планирует утилизировать в этом году, несмотря на то, что частная компания предложила отремонтировать их для использования в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC.

Министерство национальной обороны Канады заявляет, что 67 гусеничных легкобронированных машин (TLAV) из 140 единиц парка находятся "на стоянке в ожидании окончательной демилитаризации и утилизации или используются в качестве источника запасных частей" для 73 машин, остающихся в эксплуатации.

По данным ведомства, все транспортеры M113, находящиеся на вооружении уже несколько десятилетий, находятся в "плохом состоянии" и ожидают утилизации.

Помимо этого, в канадской армии имеется 195 LAV II Bisons и 149 бронированных разведывательных машин Coyote, которые также будут сняты с вооружения в этом году.

Компания Armatec Survivability, расположенная в Онтарио, предложила обновить излишки бронетехники.

"Все оборудование, которое безвозмездно передает Канада, должно быть пригодным для поля боя и, что важнее, должно соответствовать конкретным потребностям, определенным Украиной. Это должно быть оборудование, которое украинцы обучены использовать и для обслуживания которого имеют ресурсы и возможности", - заявили в оборонном ведомстве, добавив, что все эти автомобили эксплуатировались десятки лет и находятся в "плохом состоянии".

Впрочем, издание отмечает, что Украина ранее получила более 500 единиц бронемашин такой модели от США, Литвы, Дании, Испании, Италии и других государств.

M113 для Украины

В июле министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявляла, что в ближайшее время Украина получит партию бронемашин M113 от трех европейских стран.

Министр отметила, что эта бронированная гусеничная машина помимо прочего помогает безопасно перевозить солдат.

Глава Минобороны Нидерландов пояснила, что эти поставки будут осуществлены вместе с Бельгией и Люксембургом. Тогда Минобороны Нидерландов сообщало, что M113 будут оснащены дистанционно управляемой системой вооружения. Также на автомобиле можно установить пулеметы. Украина также получит необходимые запчасти.

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